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Aktüel

Ordu'da şiddetli yağış etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:09:17 -
Ordu'da şiddetli yağış etkili oldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bazı mahallelerde yağışın hasara yol açtığını söyledi.

Bazı evleri su bastığını, bazı noktalarda da heyelan oluştuğunu belirten Kiraz, "Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyor. Mal kaybı var ama Allah'a hamdolsun ki can kaybı yok. Yollarımızda hasar var. Devletimiz, milletimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemiz inşallah bunların üstesinden gelecek. Hamdolsun o olanaklara sahibiz." dedi.

Kiraz, yolların yanı sıra bazı bahçelerde de kaymalar oluştuğunu ifade ederek, özellikle menfezlerin bilinçsiz şekilde atılan atıklar nedeniyle tıkandığını kaydetti.

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