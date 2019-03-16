Ordu’da sağlık stantlarında vatandaşlar bilgilendiriliyor

Ordu Sağlık Müdürlüğü, tuz ve böbrek sağlığı konusunda şehrin değişik noktalarına stantlar kurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, ‘Tuza Dikkat Haftası’ ve ‘Dünya Böbrek Günü’ etkinlikleri çerçevesinde özel bir alışveriş merkezinde stant açarak halkı bilgilendirdi. Açıla stantta obezite birimi, kronik hastalıklar birimi ve aile hekimliği birimi yer aldı. Stant da obezite birimi tarafından 63 kişiye obezite taraması yapıldı. Kronik hastalıklar birimi ise karbonmonoksit ölçümü yaparak vatandaşa sigaranın zararları konusunda bilgiler içeren broşürler dağıttı. Obezite birimi 63 vatandaşa obezite taraması yaparak tuz tüketiminin azaltılması, diyabet fiziksel aktivitenin önemi, yeterli ve dengeli beslenme konularında bilgilendirme yaptı. Aile hekimliği birimi ise vatandaşlara aile hekimlerinin görevleri, aile hekimliğinde yapılan tedavi ve testler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca vatandaşlara hastaneye gitmeden kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti sunan aile hekiminde de tedavi olabileceği dile getirildi.