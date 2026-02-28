  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu Yıl 1994, yer İstanbul! ‘Erdoğan’ın hayatıma dokunan ilk olayı’ TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: Sırada savaş uçağı motoru var Tosyalı’dan BMC alımında kullanılan kredinin geri ödenmediği iddiasına yalanlama Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan 28 Şubat mesajı En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurdu! "Nasıl bildiğimi sormayın ama...." Siyonist uşağı ABD Büyükelçisinden elçilik çalışanlarına “kaçın” mesajı! Siyonistler daha büyük bir kötülük mü hazırlıyor? CHP’li Veli Ağbaba film seti kurdu! Ramazan kolisi değil reklam kolisi
Yerel Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi
Yerel

Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi

Ordu'da etkisini artıran şiddetli yağışlar heyelanı beraberinde getirdi. Perşembe ilçesinde 10 ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle ekipler teyakkuza geçerken, yetkililer sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Ordu’da kuvvetli yağışların etkisiyle Perşembe ilçesine bağlı Alınca Mahallesi’nde toprak kaymaları yaşandı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Albayrak, sahil şeridinde üç gündür sağanağın, yüksek kesimlerde ise kar yağışının sürdüğünü belirtti.

Karla mücadelenin yanı sıra heyelanla da uğraştıklarını ifade eden Albayrak,

"Alınca Mahallesi sahil bölgesindeyiz, sol tarafımızdaki alanın üst kısmında ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

AFAD SAHADA İNCELEME BAŞLATTI

Heyelanın yaşandığı bölgenin yakınında yazlık bir ev bulunduğunu ancak evin boş olduğunu kaydeden Albayrak, AFAD birimlerinin sahada incelemelerini sürdürdüğünü ve çalışmaların yarın da devam edeceğini bildirdi.

Kaleyaka Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolun ise Karayolları ekiplerince tekrar trafiğe açıldığı belirtildi.

İlçedeki bilançoyu paylaşan Albayrak, sahil kesiminde 2, kırsalda ise 8 olmak üzere toplam 10 noktada heyelan tespit edildiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını vurgulayan Başkan, sahil şeridinde toprak kayması riskinin sürdüğünü hatırlatarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı
Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı

Yaşam

Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı

Bursa'da korkutan heyelan: Mudanya-Altıntaş yolu tamamen kapandı!
Bursa'da korkutan heyelan: Mudanya-Altıntaş yolu tamamen kapandı!

Yerel

Bursa'da korkutan heyelan: Mudanya-Altıntaş yolu tamamen kapandı!

Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yerel

Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!
Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!

Gündem

Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı
Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Gündem

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23