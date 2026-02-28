Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi

Ordu’da kuvvetli yağışların etkisiyle Perşembe ilçesine bağlı Alınca Mahallesi’nde toprak kaymaları yaşandı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Albayrak, sahil şeridinde üç gündür sağanağın, yüksek kesimlerde ise kar yağışının sürdüğünü belirtti.

Karla mücadelenin yanı sıra heyelanla da uğraştıklarını ifade eden Albayrak,

"Alınca Mahallesi sahil bölgesindeyiz, sol tarafımızdaki alanın üst kısmında ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

AFAD SAHADA İNCELEME BAŞLATTI

Heyelanın yaşandığı bölgenin yakınında yazlık bir ev bulunduğunu ancak evin boş olduğunu kaydeden Albayrak, AFAD birimlerinin sahada incelemelerini sürdürdüğünü ve çalışmaların yarın da devam edeceğini bildirdi.

Kaleyaka Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolun ise Karayolları ekiplerince tekrar trafiğe açıldığı belirtildi.

İlçedeki bilançoyu paylaşan Albayrak, sahil kesiminde 2, kırsalda ise 8 olmak üzere toplam 10 noktada heyelan tespit edildiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını vurgulayan Başkan, sahil şeridinde toprak kayması riskinin sürdüğünü hatırlatarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.