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Aktüel Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:02:03 -
Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle semt pazarını su bastı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise binaların girişlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Liseler Mahallesi'nde çarşamba günleri pazar kurulan Ünye Spor Salonu'nun alt katını da su bastı. Pazar esnafı ve burada alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

Ünye Belediyesi ekipleri pazar alanındaki suyu tahliye çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri de malzemelerin taşınması için esnafa yardım etti.

Pazar esnafı Mehmet Altay, sağanakla birlikte 10 dakika içinde alanı su bastığını belirterek, "Her yağmur yağdığında burada su içinde kalıyoruz. Bunun önüne geçmek için girişlerdeki mazgalların genişletilmesi, içlerinin temizlemesi lazım. Ürünlerimiz ıslandı. Belediyeden bu sorunumuzu çözmesini istiyoruz." dedi.

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