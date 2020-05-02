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Aktüel

Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:02:23 -
Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru ağır yaralandı.

Hüseyin Cengiz yönetimindeki 52 DT 235 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 04 AL 228 plakalı kamyona çarptı.

Fatsa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz, sıkıştığı aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Ağır yaralanan Cengiz, Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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