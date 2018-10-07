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Ordu'da öğretmenin dikkati 2 çocuğu kurtardı!

Evde çıkan yangında iki çocuğu, beden eğitimi öğretmeni son anda kurtarıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 08:41
Ordu'da öğretmenin dikkati 2 çocuğu kurtardı!

Ordu’nun Ünye ilçesinde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir dairede evde yalnız bulunan iki çocuğun dikkatsizliği faciayı beraberinde getiriyordu.

Dün akşam saatlerinde  Ünye Atatürk Mahallesi Tuna Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Evde bulunan iki çocuğun yemek yapmak istedikleri sırada yanında bulunan koltuğun tutuşması sonucu bir anda mutfak alevler içerisinde kaldı.

ÇOCUKLARIN SESİNE KOŞTU

İki çocuğun evde yardım çığlıklarını duyan 36 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mehmet Serdar Çözeli, çocukların yardımına koştu. Çözeli’nin içerideki dumana rağmen çocukları kurtarması muhtemel bir can kaybının yaşanmasına engel oldu. Hızlı bir şekilde yayılan alev ve dumanlardan öğretmen ve iki çocuk da etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen üç kişiyi ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Yangını duyar duymaz olay yerine gelen anne Nurgül Baş, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nurgül Baş ve daha sonrasında işten gelen baba Mehmet Baş, Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. 6 katlı binanın diğer katında bulunan bina sakinleri tahliye edilirken, yangın sonrasında maddi hasar meydana geldi.

"İÇERİ GİRDİĞİMDE KOLTUK YANIYORDU"

Olayı anlatan öğretmen Mehmet Serdar Çözeli, "Ben arabayı park ederken çocukların bağrışlarını duydum. Koşarak içeri gittiğimde kız çocuğu içeride yangını söndürmeye çalışıyordu. Ocakta yemek yapmaya çalışan çocuklardan kız çocuğu yangını söndürmeye uğraşırken birden koltuk alev almış. İçeri girdiğimde koltuk yanıyordu. Daha sonra çocukları dışarı çıkardım. Hepimiz dışarı çıktığımızda daire içerisinde çok ağır duman vardı. Çocukların anne ve babası daha sonradan geldi" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:41
  1. Ordu
  2. Yangın

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