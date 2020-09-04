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Aktüel Ordu'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Aktüel

Ordu'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:26:34 -
Ordu'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tufan Ö. idaresindeki plakası ve ruhsatı olmayan motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Hakan D'ye çarptı.

Kazada yayayla birlikte motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Emircan D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken motosiklet trafikten men edildi.

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