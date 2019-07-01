Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:24
Emrah Katırcı yönetimdeki minibüs, Mahmudiye Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cemile Ay,Gölköy Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi.
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