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Aktüel

Ordu'da Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

2020-04-20 16:27:01 -
Ordu'da Kovid-19'u yenen 82 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 82 yaşındaki Sami Perik, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Fatsa ilçesinde yaşayan Perik, solunum sıkıntısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Burada yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı tespit edilen Perik, yatırıldığı hastanede 18 gün boyunca tedavi gördü.

Sağlığına kavuşan Perik, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Perik, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Aileme kavuşuyorum, çok mutluyum." diye konuştu.

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