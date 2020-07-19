Ordu'da köpeğe odunla vuran kişi gözaltına alındı
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde köpeğe odunla vuran kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Eski Kızılcakase Mahallesi'nde köpeğe odunla vurduğu görüntüleri sosyal medyada yayılan E.B, Ünye Savcılığının talimatı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.B, daha sonra serbest bırakıldı.
Şahıs hakkında Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.
Öte yandan E.B'nin sopayla vurduğu köpek, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığınca hayvan barınağında koruma altına alındı.