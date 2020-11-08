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Ekonomi Ordu'da kivi hasadı başladı
Ekonomi

Ordu'da kivi hasadı başladı

Bu sezon kividen kent ekonomisine 30 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:00:42 -
Ordu'da kivi hasadı başladı

ORDU (AA) - Ordu'da fındıktan sonra en önemli gelir getirici tarımsal ürün olan kivinin hasadına başlandı.

Fındık diyarı Ordu'da her geçen yıl üretimi yaygınlaşan ve dalındayken satışa sunulan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından üreticiler bahçelere girdi. Sabah erken saatlerde hasada başlayan üreticiler, ilk gün tonlarca kivi topladı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesinin Sağırlı Mahallesi'nde hasat yapan üreticileri ziyaret etti.

Uzunlar, gazetecilere, bu sezon kivi üretiminde geçen sezona göre artış olduğuna dikkati çekerek, il genelinde 8 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini kaydetti.

Uzunlar, bu sezon birinci sınıf denilen 90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatının 6 lira, ikinci sınıf kivinin 3,5 lira, üçüncü sınıf olarak belirlenen kivinin ise 1 lira olarak olarak belirlendiğini aktararak, tüm üreticilerin fiyattan memnun olduğunu dile getirdi.

Ordulu üreticilerin pazar sorununun asla olmadığına vurgulayan Uzunlar, birçok üreticinin kivi henüz dalındayken satışa sunduğunu söyledi.

Uzunlar, kivinin Ordu ekonomisine önemli getirisi olduğuna işaret ederek, bu sezon kivi satışıyla kent ekonomisine yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.


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