Ordu'da kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu Ordu'nun Fatsa ilçesinde 6 gün önce kaybolan yaşlı kadın, dere kenarında ölü bulundu.

Düğünlük Mahallesi'ndeki evinden 6 gün önce bahçeye gittiğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Emine Uyulur'un (85) cansız bedeni, jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalar sırasında mahalleden geçen dere kenarında bulundu. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi,Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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