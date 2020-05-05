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Ordu'da karantinadaki iki çocuk annesine doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:12:21 -
Ordu'da karantinadaki iki çocuk annesine doğum günü sürprizi

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilen ve gözlem altında tutulan iki çocuk annesi kadına doğum günü sürprizi yapıldı.

Moskova'dan hava yoluyla kente getirilen Türk vatandaşlarının Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.

Türk Kızılay Ordu Şubesi çalışanları, gözlem altındaki iki çocuk annesi Ayşat Gabak'a yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Çocukları Elif ve Miraç ile kaldıkları odanın kapısına yaş pastayla gelen görevliler, Ayşat Gabak'a mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Gabak, doğum günü kutlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.


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