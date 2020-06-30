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Aktüel

Ordu'da kamu görevlisine şantaj yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:07:39 -
Ordu'da kamu görevlisine şantaj yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde kamu görevlisine şantaj yaparak para istediği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kamu kurumunda çalışan görevli, tanımadığı bir numaradan arayan kişinin, kendisini tehdit edip şantajla para istediği gerekçesiyle Kumru Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Bunun üzerine savcılığın talimatıyla seri numaraları alınmış paralar kamu görevlisine teslim edilerek, Fatsa ilçesinde belirlenen buluşma yerinde şüphelilerin suçüstü yakalanması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Buluşma noktasına gelen 2 şüpheli, paraları teslim aldıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma, tehdit, şantaj ve hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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