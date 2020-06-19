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Aktüel

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:24:08 -
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen Güngör Kırtıl (34) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Turan Sinoplu (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Emine (32), Toprak (9) ve Rüzgar Kerim Maral (12), Cemal (23) ve Ramazan Turan (47), Bilal Toklu (49) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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