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Aktüel Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:22:57 -
Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Recep Akman (36) yönetimindeki 06 BMA 759 plakalı otomobil ile Özkan Tenlik'in (40) kullandığı 34 BDH 876 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Akman ile aynı otomobilde bulunan Mehmet Ocaktan (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Tenlik ve Süleyman Coşkan (41), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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