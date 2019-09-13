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Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde kendiliğinde yetişti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde beton zeminde kendiliğinden yetişen lahanayı görenler gözlerine inanamadı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:24
Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde kendiliğinde yetişti

İlçeye bağlı Düz Mahalle’de bir bakkal dükkanının beton merdiven zemininde yetişmeye başlayan ‘kara lahana’ görenleri şaşırtıyor. Kendiliğinden yetiştiği belirtilen ve toprak olmadan beton duvarın kenarından kendisini gösteren ve 6 yaprağı bulunan lahana insanların ilgisini çekerken, akıllara ise ‘Karadenizli beton zemine de mi lahana ekti’ şeklinde gülümseten soru geliyor.

Öte yandan bölgede kavurması, turşusu, dolması, çorbası ve farklı çeşitlerde yemeği yapılan lahana, insanlar tarafından sıkça tüketiliyor.

 
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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:24
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