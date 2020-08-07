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Ekonomi

Ordu'da fındık hasadı resmen başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:43:48 -
Ordu'da fındık hasadı resmen başladı

ORDU (AA) - Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda oluşturulan Komisyon tarafından belirlenen tarihe göre Ordu'nun sahil kesiminde fındık hasadına başlandı.

Vali Tuncay Sonel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin Delikkaya Mahallesi'nde Yalçın Topkaya'ya ait fındık bahçesindeki hasada katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'ın da eşlik ettiği hasatta, işçilerle bahçeye giren Vali Sonel, beline sepeti takarak daldan fındık topladı.

Sonel, üretici Yalçın Topkaya nezdinde tüm fındık üreticilerine bol ve bereketli bir hasat dönemi, işçilere de kolaylıklar diledi.

Fındık toplama molasında fındık işçileriyle sohbet eden Sonel, işçilerden fındık kültürüne dair bilgi edindi.

Sonel, "2020 fındık sezonu tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bol ve bereketli olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise "Allah bereketli etsin, hayırlı etsin, bol kazançlı etsin. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur, bol kazançlı olur, bereketli olur diye düşünüyorum." diye konuştu.




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