Ordu'da fındık çalan hırsızlar tutuklandı Ordu'da fındık hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Fatsa ve Korgan ilçelerinde meydana gelen fındık hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, olaylara karıştığı belirlenen 5 şüphelinin, çaldıkları fındıkları Fatsa ve Kumruilçelerinde bulunan fındık tüccarlarına sattıklarını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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