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Eğitim Ordu'da eğitime'sel' arası
Eğitim

Ordu'da eğitime'sel' arası

Yeniakit Publisher
2023-06-06 04:03:00 -
Ordu'da eğitime'sel' arası

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sel ve heyelan riskine karşı, okullarına taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine bir gün ara verildiğini duyurdu.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel ve heyelanlar sonrası Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı, taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerin eğitimlerine ise 1 gün ara verildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

 
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