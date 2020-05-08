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Aktüel

Ordu’da durakları cezaevindeki hükümlüler yapacak

Ordu’da toplu taşıma durak imalatları cezaevindeki hükümlüler tarafından inşa edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:57:44 -
Ordu’da durakları cezaevindeki hükümlüler yapacak

Ordu’da toplu taşıma durak imalatları cezaevindeki hükümlüler tarafından inşa edilecek.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında ‘Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’ protokolü imzalanacak. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Ordu genelinde kurulumunu yapacağı bin 500 adet durağın hükümlüler tarafından yapılması sağlanacak. Aynı zamanda sosyal sorumluluk içeren proje kapsamında hükümlülerin yeni meslek edinmeleri de sağlanacak.


Bundan sonraki süreçte şehir genelinde durak sıkıntısının yaşanmayacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hem merkez hem kırsalda olmak üzere toplamda bin 500 adet durak yapmayı planlıyoruz. Bu durakların bin 100 tanesi kırsal kesime 400’ü ise şehir merkezine kazandırılacak. Bu kapsamda Efirli Cezaevi ile bir protokol imzalayacağız. Yapacağımız duraklar sayesinde hükümlülerimizin yeni bir meslek edinmelerini sağlayacağız. İnşallah bundan sonra şehrimizde durak problemi yaşanmayacak” dedi.

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