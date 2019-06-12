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Ordu’da ‘Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’ kutlandı

Ordu’da, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:52
Ordu’da ‘Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’ kutlandı

Ordu’da, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası’, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.


Programda, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Umut Bektaş tarafından “Çevre ve Sıfır Atık” konulu bir sunum yapılarak, sıfır atık konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Atatürk Ortaokulu Anasınıfı öğrencilerinin “Geri Dönüşüm” temalı defile gösterisi ile devam eden programda, Şube Müdürü Özkan Özgür’ün “Tabiat ve İmar” konulu sunum gerçekleştirildi.


5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası münasebetiyle düzenlenen programla ilgili bir değerlendirmede bulunan İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, “Anayasa’nın 56. maddesinde yer alan ‘herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşın ödevidir.’ denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük yapısını oluşturan aileden eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklarımızdan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için tüm bireylerin sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir” dedi.


Program, OKSM fuaye alanında açılan, geri dönüşüm, sıfır atık, enerji konularını içeren resim sergisi ve çevre kulüplerinin stantlarının, Vali Seddar Yavuz ve programa katılanların gezmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:52
  1. sergi
  2. resim sergisi

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