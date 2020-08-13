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Aktüel

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:27:19 -
Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

ORDU (AA) - Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve ertesi gün arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Aramaların üçüncü gününde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise helikopter ile Zencirci'nin bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ailenin 6 çocuğundan birisi olduğu ve lise son sınıfa geçtiği öğrenilen genci arama çalışmalarını, yaklaşık 50 kişi yürütüyor.

Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gencin yakınlarına sıcak çorba ile su ikram edilirken, ekiplerce bölgede bekleyen vatandaşlara da maske dağıtıldı.


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