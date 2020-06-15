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Aktüel

Ordu'da çökme meydana gelen otel inşaatında yaralanan işçiler taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:32:43 -
Ordu'da çökme meydana gelen otel inşaatında yaralanan işçiler taburcu edildi

ORDU (AA) - Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede yaralanan 8 işçi, hastanelerden taburcu edildi.

Altınordu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan 8 işçinin hastanelerdeki tedavileri tamamlandı.

İşçiler tedavi gördükleri hastanelerden taburcu olurken, yaşamını yitiren Raif Taş'ın cenazesi ise bugün toprağa verilecek.

İnşaat çalışanlarından Mehmet Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde talihsiz bir kaza yaşadıklarını söyledi.

Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Özmen, "Bir kişi de vefat etti. Talihsiz bir kaza oldu, keşke olmasaydı. İskele çöktü, hala kazanın şokundayız, konuşamıyoruz." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.

Altınordu ilçesi Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapımı devam eden bir otel inşaatında dün, tabliye betonu dökümü esnasında iskele çökmesi meydana gelmişti.

Olayda yaralanan 8 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, 1 işçi ise hayatını kaybetmişti.

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