Ordu'da cips paketine uyuşturucu hap saklayan 2 şüpheli tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yakalanan 2 kişi, uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Otobüsteki yolculardan O.B. ile Ö.Ö'nün çantasında, 2 cips paketinin içerisine saklanmış 931 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.