  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'da cips paketine uyuşturucu hap saklayan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Ordu'da cips paketine uyuşturucu hap saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:10:44 -
Ordu'da cips paketine uyuşturucu hap saklayan 2 şüpheli tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde yakalanan 2 kişi, uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüsteki yolculardan O.B. ile Ö.Ö'nün çantasında, 2 cips paketinin içerisine saklanmış 931 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

Portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklamada bulundu.

Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay