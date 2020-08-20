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Aktüel Ordu'da Ceren Özdemir'in ismi meydanda yaşatılacak
Aktüel

Ordu'da Ceren Özdemir'in ismi meydanda yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 22:49:09 -
Ordu'da Ceren Özdemir'in ismi meydanda yaşatılacak

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, kentteki bir meydana verildi.

Büyükşehir Belediyesince, Ceren Özdemir'in adının Altınordu ilçesindeki Köprübaşı Meydanı'na verilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine "Ceren Özdemir Meydanı" yazılı kalp şeklindeki platform meydana yerleştirildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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