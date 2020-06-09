Ordu'da çay üretim alanları artırılacak

ORDU (AA) - Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe ilçesindeki 5 mahallede 95 dekar alanda 150 ton civarında çay üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Çay üretim alanlarını artırmak ve ilimizde üretilen çayı marka haline getirmek amacıyla çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Perşembe Kaymakamı Levent Yetkin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz, Perşembe ilçesinde çay hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz ve Ordu'nun iki ana ürününün fındık ve çay olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin, çay üretimi ve tüketiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu ifade ederek Türkiye'de, başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'da toplam 200 bin civarında üretici tarafından çay üretimi gerçekleştirildiğini aktardı.

Bölgenin özel iklim ve toprak koşullarının Doğu Karadeniz'e özgün çayın ortaya çıkmasını sağladığına işaret eden Yılmaz, "Bölgenin çayın kalitesine katkılarından belki de en önemlisi, iklimin doğal çay zararlılarının gelişimine pek fırsat vermemesidir. Tropikal kuşakta yer alan dünyadaki diğer çay yetiştirilen bölgelerle karşılaştırıldığında çok daha soğuk ve karlı geçen Doğu Karadeniz kışları sayesinde, hastalık ve zararlılarla kimyasal mücadeleye gerek kalmamakta, dolayısıyla Türk çayında pestisit kalıntısı bulunmamaktadır. Bu durum da Türk çayını benzersiz kılmaktadır." dedi.

Ordu'da çay üretim alanlarının artırılacağını belirten Yılmaz, "İlimizde Perşembe ilçesindeki 5 mahallede 95 dekar alanda 150 ton civarında çay üretimi gerçekleştirilmektedir. Çay üretim alanlarını artırmak ve ilimizde üretilen çayı marka haline getirmek amacıyla çalışmalar devam etmektedir. " diye konuştu.

Yılmaz, tarıma verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.



