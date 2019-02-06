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Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

Ordu'nun Ünye ilçesinde keşfedilen ‘manyetik siyah kum', stres ve uyku sorunlarından romatizma, sedef gibi birçok hastalığa derman oluyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

Dünya genelinde uygulandığı tedavi yöntemleriyle adını duyuran ve Karadeniz Bölgesi’nde de yeni yeni keşfedilen ‘manyetik siyah kum’, timüs bezini çalıştırarak stres ve uyku sorunlarından romatizma, sedef gibi pek çok hastalığa çare oluyor. Dünyanın sadece belirli bölgelerinde örnekleri olan ve Türkiye genelinde Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu'nun Ünye ilçesinde rastlanan manyetik siyah kum, içerisinde bulundurduğu mineraller ve bileşenlerin zenginliğiyle dikkatleri çekiyor.

Karadeniz’e adını verdiği söylenen ve dünyadaki örneklere göre içerisinde bulundurduğu 20’ye yakın mineral ve bileşenlerin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi hocalarının yaptığı araştırmalara göre içinde insan sağlığına zararlı ağır ve yabancı madde bulundurmamasıyla da dikkat çeken bölgedeki manyetik siyah kum, Ünye ilçesindeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında sıkça görülebiliyor. Sahildeki kumun içerisinde ortalama yüzde 58’lik oranla rastlanan manyetik siyah kum, ince yapısı ve kaliteli olması nedeniyle insan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bio-enerjiyi de düzenliyor.

1900'lü yıllardan beri insanlar tarafından ağrılar ve farklı tedavilerde de kullanılan manyetik siyah kumun, geçmişe dönük araştırmalara bakıldığında, binlerce yıl öncesinde de kullanıldığı anlaşılıyor. Özellikle İç Anadolu’dan Karadeniz'e inen ve İpekyolu olarak adlandırılan Akkuş, Niksar, Tokat, Sivas, şehirleri üzerinden insanların ağrılarına çözüm bulmak için geçmişte Ünye’ye geldikleri, siyah manyetik kumun olduğu kumsalda kuma gömülerek doğal tedavi yolları aradıkları belirtiliyor.

"Büyüklerimiz, ağrılarından kurtulmak için kuma gömürüldü"

Ünye bölgesinde sıkça görülen manyetik kumun faydalarına dikkat çeken Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, “Büyüklerimi kumun içerisinde ağrılarından kurtulması için her gün denize götürürdüm. Yıllardır Tokat, Niksar ve bu bölgeden de insanların gelerek kum banyoları yaptıkları ve bu vesile ile şifa bulduklarını biliriz. Dolayısı ile çok sayıda insan yaz aylarında gelir ve bu şifadan istifade etmeye gayret gösterirdi. Bu noktada tüm sıkıntısı ve ağrısı sızısı olan dostlarımızın, ülkemiz vatandaşlarının, yurt dışındaki insanların gelip Ünye manyetik siyah kumundan istifade etmelerini arzu eder ve kendilerine de şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

"Siyah kumun faydası nesilden nesile aktarılıyor"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye’nin tarihi ve coğrafi güzelliklerinin yanında insan sağlığına farklı yönlerde faydası olan ve ilçenin sahillerini kaplayan manyetik siyah kumdan bahsetti. Kaymakam Güney, bu kumun farklı element ve mineralleri içerisinde barındırdığını, bu sayede insanların ağrılarından ve romatizmalarından kurtulduklarını ifade ederek tedavi olduklarını belirtti. Manyetik siyah kumla tedavinin nesillerdir dilden dile aktarıldığına dikkat çeken Ünye Kaymakamı Güney, "Diğer deniz ve sahillerdeki kumlardan farklı özellikler arz eden bir bileşimi var. Bildiğimiz, tecrübeye dayalı, yöresel gelenek ve göreneklere, insanların ağızdan ağza nesillere aktardığına göre başta Ünye insanı olmak üzere bu kumların şifalı olduğuna ve gidenlerin de şifa bulduğuna inanılır. Ünye'yi Karadeniz Bölgesi’nde öne çıkartan en önemli tarafı, çok uzun kumsallarının olması ve bu kumsalların manyetik siyah kumlarla kaplı olması. İnsanlar denize girdiklerinde hem yüzüyor ve güneşleniyor hem de tedavi diyebileceğimiz geleneksel olarak kabul görülen bu yöntemi tecrübe ederek faydasını teyit ediyorlar. Şu anda sürdürülen ve bilimsel olarak da destekleneceğine inandığımız çalışmalar ile Ünye kumunun şifalı olduğunu duyuyor ve görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Güney, Ünye sahillerinde bulunan manyetik siyah kumun, bilimsel olarak desteklendiği takdirde çok farklı hastalıklarda güzel neticeler vererek tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak değerlendirebileceğine dikkat çekti.

"Bazı rahatsızlıkların çaresi olabilir"

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi de insanların manyetik siyah kum ile doğal şifaya ulaşmasını ve tıbbi müdahalelerde tamamlayıcı tıp olarak kullanılması gerektiğine değinerek, "Manyetik siyah kumu, turizm değeri olmasının yanı sıra bir şifa kaynağı olarak Ünye’de bulabileceklerini anlatmak istiyoruz. Bu kum burada kalmalı ve yöresel değer olarak korunmalıdır. Yurt dışında kum kaplıcalarının örnekleri var, ki biz bu işin kaynağı açısından daha şanslıyız. Ünye sahili boyunca yer alan turizm işletmelerimizin ilk etapta en fazla 100 kadarına bu konuda işletme izni vererek sağlık turizminde kumdan gelen şifanın, kum SPA’sı, kum kaplıcası kavramının önünü açmak istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. manyetik siyah kum
  4. Ordu

YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı59 dk önce
    akitçi kardeşlerim, "ülkeyi uçuracak" diye geleneksel başlık atmayı unutmuşsunuz.
  • hu hu huhu hu hu1 sa önce
    bizim herşeyimizi bitirdikleri gibi gıdamızı tohumumuzu , geleneksel tıbbımızıda bitirdiler. halbuki pisikolojık hastalıklar okunarak, siğil kabakulak sara gibi hastalıklar yazılarak kırık çıkık sarılrak kısave daha bir çok hastalık bitkisel tedaviyle kısa sürede masrafsız iyileştiriliyordu. koa karı ilacı deyip bunları yasakladılar. batı geldi bunları araştırdı, etken maddelerini ilaç haline gtirip daha masraflı olarak bize geri sattı. bu memleket hala naim hayum, lord gürzon, lavrns lar tarafından yönetiliyorsa sonuçta ortada. düne kadar yeni lavrans olan tuncay güney hem reiesin şikinci adamıydı, hemde fetonun sözcüsüydü.

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