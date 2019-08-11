Ordu'da bir kişi denizde boğuldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi denizde boğuldu. İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Küçük Ev mevkisinde denize giren Gülkan Kan (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Kan, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ordu Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Kan, kurtarılamadı. Kan'ın, ilçede çekimleri devam eden "Randıman" adlı filmin setinde kameraman olarak çalıştığı öğrenildi.



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