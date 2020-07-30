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Aktüel

Ordu'da bakıma muhtaç yaşlıların yüzü bayram öncesi güldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:01:14 -
Ordu'da bakıma muhtaç yaşlıların yüzü bayram öncesi güldü

ORDU (AA) - Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bakım ve yardıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşların kişisel bakımları ve ev temizlikleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen "Kıdemliler Konağı Projesi" kapsamında il genelinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılardan bakıma ve yardıma muhtaç olanlar bayrama hazırlandı.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşlara evde kuaför ve temizlik hizmeti verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Güler, vatandaşların yalnızlıklarını paylaşmak ve üzerlerindeki yükü bir nebze de olsun azaltmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayramda hatırlanmak ve hatırlamak güzeldir. Bu anlamda vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesi tepeden tırnağa bütün kişisel bakım ve evde temizlik ihtiyaçlarını karşıladık. Hizmeti alma kriterlerini taşıyan bireylere bu imkanı ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmelerini sağlamak için her türlü çabayı harcıyoruz."

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bayram süresince ayrıca, 65 yaş üstü yaşlılardan bakıma ve yardıma muhtaç olan vatandaşlara yıl boyunca ikram ettiği sıcak yemekleri dağıtmaya da devam edeceği vurgulandı.

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