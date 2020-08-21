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Aktüel Ordu'da arazi kavgasında 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi de yaralayan saldırgan tutuklandı
Aktüel

Ordu'da arazi kavgasında 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi de yaralayan saldırgan tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:10:58 -
Ordu'da arazi kavgasında 2 kişiyi öldürüp 4 kişiyi de yaralayan saldırgan tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan saldırgan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos'ta Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayıp kaçan Ramis T, İkizce Emniyet Amirliği’ne teslim oldu.

Burada ilk ifadesi alınan şüpheli, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Ramis T, "Kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde meydana gelen olayda, Ramis T, arazi meselesi yüzünden tartıştığı Hüseyin T'ye tabancayla ateş etmişti. Bu sırada bahçede bulunan Saadet T. ve Muhammet T'ye de seken kurşunlar isabet etmişti.

Kaçan Ramis T, evin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet T'nin yanına gitmişti. Ramis T, tabancayla kardeşi Mehmet T. ile patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki akrabası Ersin T'yi de vurmuştu.

Mehmet T. ve Hüseyin T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 4 kişi de kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Polis, kaçan Ramis T'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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