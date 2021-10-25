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Gündem Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Gündem

Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina

Yeni stadın açılışında patlatılan konfetilerden Kur’an-ı Kerim sayfalarının çıkmasıyla ilgili gözaltına alının 4 kişiden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişi ise karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:50:00 -
Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina

Ordu’da dün akşam 19.00'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadı’nın açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında, kutlama adına konfeti patlatıldı.

Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görülürken durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine ihbarda bulundu.

Hemen soruşturma başlatıldı

Ordu Valiliği’nden dün gece yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

4 şüpheli gözaltına alındı

“Ş.Ö isimli Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D. ve Ü.T. isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”

3 kişiye adli kontrol, 1 kişiye karantina

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö., C.D. ve Ü.T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan B.M. ise karantinaya alındı.

Mahkemede sorguları alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karantinaya alınan B.M.’nin ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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