Ordu'da 8 ayda aranan 5 bin 771 şahıs yakalandı, 522 silah ele geçirildi

Ordu Valisi Muammer Erol, düzenlenen asayiş toplantısında 2026 yılının ilk 8 ayında aranması bulunan 5 bin 771 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Erol, aynı dönemde trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vali Erol, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının il genelinde yürüttüğü asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan bin 792 kişi yakalandı, ifade vermek üzere aranan 3 bin 979 kişi hakkında işlem yapıldı. Asayiş olayları ve uygulamalarda 197 tabanca, 179 av tüfeği, 143 kurusıkı tabanca ve 3 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 522 silah ele geçirildiğini belirten Erol, 563 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 1,8, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 6,9 artış

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde, 2025'in ilk 8 ayına kıyasla konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 3, çocuğun cinsel istismarı ise yüzde 18 azaldı. Hakaret olayları yüzde 3, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu yüzde 6,5, kasten yaralama yüzde 1, tehdit ise yüzde 2 arttı.

Kasten öldürme olayları 2025'te 3 iken 2026'da 7'ye, cinsel taciz olayları 60'tan 72'ye yükseldi. Erol, kişilere karşı işlenen olayların genel toplamında yüzde 1,8 artış meydana geldiğini, aydınlatma oranının 2025 yılının ağustos ayında yüzde 99,9, 2026 yılının ağustos ayında ise yüzde 99,7 olduğunu ifade etti.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde oto hırsızlığı yüzde 90, yağma suçu yüzde 28,2 azaldı. Otodan hırsızlık olayları 9'dan 12'ye, motosiklet hırsızlığı 5'ten 9'a, evden hırsızlık 81'den 89'a, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ise 67'den 68'e çıktı. Dolandırıcılık yüzde 10,4 artarken bu suç grubunun genel toplamındaki artış yüzde 6,9, aydınlatma oranı ise yüzde 97,1 oldu.

Kaçakçılıkta 39, uyuşturucunun imal ve ticaretinde 141 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 314 operasyon düzenlendi; 620 kişi hakkında işlem yapıldı, 39 kişi tutuklandı, 76 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 milyon 217 bin 630 makaron, 1 ton 747 kilo tütün, 3 bin 605 paket sigara, 19 bin 83 adet kaçak emtia, bin 232 tarihi eser, bin 88 litre alkollü içki, 64 tabanca, 13 tüfek, 3 bin 91 fişek, 411 bıçak, 300 tabanca malzemesi, 223 çek-senet, 66 muhtelif kazı malzemesi, 50 belge ve 24 sahte paranın ele geçirildiği açıklandı.

Uyuşturucunun imal ve ticareti suçlarına yönelik 127 operasyonda 141 kişi tutuklandı, 70 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kullanmak ve bulundurmak suçlarına yönelik bin 105 operasyonda ise 2 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen maddeler arasında 13 kilo 44 gram esrar, 4 kilo 599 gram bonzai, 2 kilo 532 gram metamfetamin, 817 gram bonzai hammaddesi, 620 gram skunk, 68 gram kokain, 29 gram pregabalin ve 5 gram eroin ile 1.325 kök kenevir, 72 kök haşhaş, 10 bin 279 sentetik ecza ve 203 ecstasy bulunuyor.

Siber suçlarla mücadelede asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik, kaçakçılık ve diğer suç kategorilerinde toplam 964 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldı; terörle iltisaklı 8 kişi tespit edildi. Ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçları kapsamındaki 18 operasyonda 30 kişi, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 18 operasyonda ise 7 kişi tutuklandı.

8 ayda 4 bin 309 trafik kazası meydana geldi

Trafik denetimlerinde 1 milyon 79 bin 374 araç kontrol edildi, 123 bin 941 araca işlem yapıldı. Denetlenen 5 bin 531 ticari taksiden 475'ine, 11 bin 886 okul servisinden 401'ine işlem uygulandı; 3 bin 999 araçta yürütülen çakar denetimlerinde 3 araca işlem yapıldı.

İl genelinde 8 ayda 4 bin 309 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 2 bin 824 kişi yaralandı. Erol, tüm tedbirlere rağmen hayatını kaybeden 24 kişiden 13'ünün kaza yerinde, 11'inin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. 2026'da meydana gelen 140 patpat kazasında ise 234 kişi yaralandı, 8 kişi hayatını kaybetti.

672 Suriyeli geçici koruma altında

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Muammer Erol, Ordu genelinde geçici koruma altında 672 Suriyeli göçmen bulunduğunu söyledi. 2023 yılı Aralık ayından 2026 yılı Ağustos ayına kadar 7 bin 241 göçmene kimlik denetimi yapıldı, bu kontrollerde 10 düzensiz göçmen tespit edildi. Erol, ilde 2 Mobil Göç Noktası bulunduğunu da sözlerine ekledi.