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Ordu’da 35 yıllık ayıp bitti

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yıldan bu yana vahşi depolama yöntemiyle deniz kenarındaki alana çöp dökülmesi ayıbına son verildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:34
Ordu’da 35 yıllık ayıp bitti

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yıldan bu yana vahşi depolama yöntemiyle deniz kenarındaki alana çöp dökülmesi ayıbına son verildi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in temmuz ayında incelemesi sonrasında çöp dökülmesini yasakladığı alanın kapatılması işlemi sürüyor. Bugüne kadar bin kamyonun hafriyat döktüğü alanın tamamen kapatılmasının ardından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “16 Temmuz 2019’dan itibaren Ünye ilçemizde bulunan çöp alanına alım durduruldu. Mevcut bölgeye bin kamyon ile hafriyat toprağı serildi. Rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde Ünye ilçemiz daha güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. Buraya bir daha çöp dökülmeyecek. 80 dönüm yerden muhteşem bir alan kazanarak burayı vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir yer olarak kullanacağız. Halka açık yeşil alan buraya çok yakışacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:34
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