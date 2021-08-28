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Yerel Ordu son dakika haberleri! Ordu’daki katliamın sebebi nedir?
Yerel

Ordu son dakika haberleri! Ordu’daki katliamın sebebi nedir?

Ordu son dakika haberleri Ordulular tarafından merak ediliyor. Ordu’dan gelen son dakika haberine göre, 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti. Peki Ordu’daki katliamın sebebi nedir? İşte Ordu’da 14 yaşındaki çocuğun annesini, babaannesini ve ağabeyini katletmesinin sebebi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:39:00 - 2021-08-28 12:40:22
Ordu son dakika haberleri! Ordu’daki katliamın sebebi nedir?

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine polis olan babasının tabancası ile kurşun yağdırdı. Çocuk; annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü. 

Polis olan baba ise ağır yaralı olarak evden kaçtı. Babanın tedavisinin Fatsa Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtiliyor. Edinilen ilk bilgilere göre; aile katliamına neden olan olayın fındık bahçesine gitme tartışmasından çıktığı belirtiliyor.

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