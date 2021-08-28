Ordu son dakika haberleri! Ordu’daki katliamın sebebi nedir?

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine polis olan babasının tabancası ile kurşun yağdırdı. Çocuk; annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü.

Polis olan baba ise ağır yaralı olarak evden kaçtı. Babanın tedavisinin Fatsa Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtiliyor. Edinilen ilk bilgilere göre; aile katliamına neden olan olayın fındık bahçesine gitme tartışmasından çıktığı belirtiliyor.