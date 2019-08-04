Ordu sele teslim Ordu’da aniden bastıran sağanak sonrası kent merkezi sele teslim oldu.

Ordu’da aniden bastıran sağanak sonrası kent merkezi sele teslim oldu.



Ordu’nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Şiddetli yağmur sonrası vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri ve sel meydana geldi. Yer yer bir metreye kadar ulaşan su birikintileri insanları tedirgin ederken, bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaflar, kendi çabalarıyla dükkanlara giren suları çıkartmaya çalışıyor.

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün için şiddetli yağmur yağışı uyarısı verilmişti.

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