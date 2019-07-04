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Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
Ordu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 

Ordu Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ordu, Giresun, Tokat ve Samsun'da sokak satıcılarına yönelik iki ay süren fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 59 gram kubar esrar, 140 gram kenevir tohumu, 56 sentetik uyuşturucu hap, 157 kök Hint keneviri ve 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulanarak, halktan alınan destekle uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
  1. Ordu Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Ordu
  3. Giresun
  4. Tokat
  5. Samsun
  6. Ordu Valiliği

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