Ordu koronavirüs vaka sayısı
Ordu koronavirüs hastane doluluk oranı | Koronavirüs salgınında mevsimle birlikte zor bir sürece girildi. Salgın sebebiyle pek çok yeni tedbir uygulanmaya başladı. Vatandaşlar hangi illerde kaç hasta olduğunu araştırıyor. Peki, Ordu'da kaç koronavirüs astası var? | Koronavirüs son durum | Ordu koronavirüs son durum
Koronavirüs vaka sayıları havaların soğuması ve kapalı yerlerde daha çok vakit geçirilmesi sebebiyle vakalarda artış yaşandı. Bazı illerde ise vakalar yüzde yüz arttı. Peki, Ordu’da kaç koronavirüs hastası var?
Ordu koronavirüs vaka sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs artış oranını yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, “Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.