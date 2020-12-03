Koronavirüs vaka sayıları havaların soğuması ve kapalı yerlerde daha çok vakit geçirilmesi sebebiyle vakalarda artış yaşandı. Bazı illerde ise vakalar yüzde yüz arttı. Peki, Ordu’da kaç koronavirüs hastası var?

Ordu koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs artış oranını yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, “Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.