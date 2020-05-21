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Ordu ’hız’ kesmiyor

Ordu’da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en çok hız sınırını aşan sürücülere ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:30:28 -
Ordu ’hız’ kesmiyor

Ordu’da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde en çok hız sınırını aşan sürücülere ceza kesildi.


İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde 10-17 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 11 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 36 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 148 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 791 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 6 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Denetimlerde 80 araç trafikte men edilirken 10 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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