Ordu Giresun Havalimanı kapatılıyor

Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı, bakıma alınıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında, PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışması yapılacak. 1 Kasım'da başlayacak olan çalışmalar ile birlikte havalimanı 12 Kasım'a kadar uçak trafiğine kapatılacak

Öte yandan havalimanından bu yıl ocak-eylül aylarında iç hatlarda 786 bin 671, dış hatlarda da 21 bin 914 toplamda 786 bin 671 yolcuya hizmet verildi. (DHA)

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