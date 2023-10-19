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Ekonomi Ordu Giresun Havalimanı kapatılıyor
Ekonomi

Ordu Giresun Havalimanı kapatılıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-19 14:56:00 -
Ordu Giresun Havalimanı kapatılıyor

Türkiye’nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Uluslarararsı (OGU) Havalimanı, saha onarımı ve apron genişletme çalışması nedeni ile 1-12 Kasım arasında uçuşlara kapatılacak.

Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı, bakıma alınıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında, PAT saha onarımı ve apron genişletme çalışması yapılacak. 1 Kasım'da başlayacak olan çalışmalar ile birlikte havalimanı 12 Kasım'a kadar uçak trafiğine kapatılacak

Öte yandan havalimanından bu yıl ocak-eylül aylarında iç hatlarda 786 bin 671, dış hatlarda da 21 bin 914 toplamda 786 bin 671 yolcuya hizmet verildi. (DHA)

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