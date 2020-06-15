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Siyaset

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, sıcak asfalt çalışmaları çevre illerin mahallelerine kadar ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:55:23 -
Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, sıcak asfalt çalışmaları çevre illerin mahallelerine kadar ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İkizce Dumantepe ve Aşağı Karlıtepe Mahalleleri ile Samsun Terme ilçesine bağlı, Kuşça Mahallesi bağlantı yolunu sıcak asfalta kavuşturduk” dedi.


Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçelerde kurdukları şantiyelerle ilin kaderini değiştiriyor. Bölgenin Türkiye ortalamasının iki katı üstünde yağış alması, coğrafi şartlar ve arazilerin engebeli olması çalışmaları zorlaştırsa da ekipler 19 ilçede büyük bir özveriyle çalışmalar yapıyor.



19 ilçede yol seferberliği


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt ve beton yol çalışmalarında önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. İl genelindeki yol ağının ülke ortalamasının 4 katından fazla olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Ordu ilimizin en önemli sorunlarının başında yol geliyor. Arazi engebeli ve dağınık bir yerleşim var. Bu da çalışmaları zaman zaman zorlaştırıyor. 27 bin 318 kilometrelik devasa bir yol ağı ise hizmet bekliyor. Bu sorunu çözmek için adeta seferberlik ilan ettik. Şu anda, 19 ilçede yol çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışmalarıyla, on yılların sorunlarının bir bir çözüme kavuştuğunu belirten Başkan Güler, “Mahalle ve grup yollarında çalışmalarımız sürerken, Ordu ilimizle, komşu illerimizin mahalle bağlantı yollarını da birbiriyle buluşturuyoruz. Bu kapsamda, İkizce Dumantepe, Aşağı Karlıtepe Mahalleleri ile Samsun Terme ilçesine bağlı, Kuşça Mahallesi bağlantı yolunu sıcak asfalta kavuşturduk. Yıllar süren bir hasreti daha sona erdirdik” şeklinde konuştu.

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