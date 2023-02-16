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Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi boya malzemesi satın alacak
Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi boya malzemesi satın alacak

İnşaat işlerinde ve boya atölyesinde kullanılmak üzere boya malzemesi alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 14:56:00 -
Ordu Büyükşehir Belediyesi boya malzemesi satın alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 13.03.2023 günü saat 11:00’de Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü- Şarkiye Mah. Yükçülük Sok. Zemin Kat No:2 52100 Altınordu/ORDU’da yapılacak. İhale kapsamında 5 Kısım Boya Malzemesi Alımı gerçekleştirilecek.

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