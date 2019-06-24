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Ordu 5 firma listelerde

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2018 Türkiye İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Ordu merkezli 2, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde ise 3 Ordulu firmanın yer aldığını açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Ordu 5 firma listelerde

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2018 Türkiye İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Ordu merkezli 2, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde ise 3 Ordulu firmanın yer aldığını açıkladı.


Servet Şahin, 2018 yılında Türkiye İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasında Doğuş Çay, Poyraz Poyraz Fındık firmalarının yer aldığını bildirdi. Başkan Şahin ayrıca, TİM tarafından ülke genelinde en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma listesinde Poyraz Poyraz Fındık Entegre Sanayi Tic.A.Ş. ve Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. firmaları ile adının açıklanmasını istemeyen bir firmanın bulunduğunu belirterek, “Üretimden satışlar ve ihracat alanında Türkiye genelinde sıralamaya giren odamız firmaları başta olmak üzere tüm firmaları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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