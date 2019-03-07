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ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ORC Araştırma ve Gezici Araştırma ellerindeki son anket sonuçlarını paylaştı.

07 Mart 2019 Perşembe 22:59
ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum

31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi seçimler öncesi ORC Araştırma; İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Antalya için yapılan anket sonuçlarını yayınlarken Gezici Araştırma ise İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, Adana ve Manisa’yı içeren araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

İstanbul'da sürpriz yok!

Gezici'nin ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. ORC'nin araştırmasına göre ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

Ankara Özhaseki'den yana 

Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

İzmir'de HDP destekçisi Soyer önde

Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de açıktan destek verdiği CHP'nin Adayı Tunç Soyer'in, önde olduğu görülüyor.

Antalya 'Menderes Türel' diyor

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. ORC'nin Antalya'daki son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

Türel, Gezici Araştırma'ya göre ise oyların yüzde 45.9'unu alıyor. Mendresel Türel'in en yakın takipçisi olan CHP adayı Muhittin Böcek ise yüzde 41.4'te kalıyor.

Adana'da Cumhur İttifakı farka koşuyor

ORC'ye göre Adana'da Cumhur İttifakı'nın Adayı Hüseyin Sözlü yüzde 53,9'luk oy aranıyla Millit İttifakı'nın adayı Zeydan Karalar'a büyük fark atıyor. Karalar'ın oy oranı ise; yüzde 44.3.

Gezici'nin yayınladığı ankete göre Hüseyin Sözlüoyların yüzde 56.1'ini alırken Zeydan Karalar ise yüzde 43.2'sini alıyor.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı'ndan büyük atak

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusunaYılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.

Balıkesir'de 11 puanlık fark göze çarpıyor

Gezici Araştırma'nın Balıkesir'de yaptığı araştırmalara göre; Cumhur İttifakı adına yarışan AK Partili aday Yücel Yılmaz oyların yüzde 47.7'sini alırken Millet İttifakı'nın CHP'li adayı İsmail Ok ise oyların yüzde 36,3'ünü alıyor.

CHP'nin kalesi Aydın yıkılıyor

Gezici Araştırma'ya göre CHP'nin kalelerinden olarak gösterilen Aydın'da Millet İttifakı'nın adayı ve aynı zamanda Aydın Büyüşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aldığı yüzde 40.3'lük oy oranıyla koltuğunu, oyların yüzde 45.3'ünü alan AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş'a kaptırıyor.

Manisa'da ezici üstünlük

Gezici Araştırma'nın Manisa'da yaptığı son anket çalışmasına göre; Cumhur İttifakı adına yarışan MHP'li Cengiz Ergün, Millet İffakı'nın adayı İYİ Partili Orkun Şıktaşlı'ya büyük fartk atıyor. Cengiz Ergün oyların yüzde 53.4'ünü alırken Orkun Şıktaşlı ise yüzde 27.5'te kalıyor.

Hatay'da fark açılıyor

Gezici'nin 31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaptığı anket çalışmasına göre; AK Parti'nin adayı İbrahim Güler oyların yüzde 49.8'ini alırken CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 38.6'sını alıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:59
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Balıkesir
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. ORC Araştırma
  12. Gezici Araştırma
  13. Binali Yıldırım
  14. Ekrem İmamoğlu
  15. Mansur Yavaş
  16. Mehmet Özhaseki
  17. Muhittin Böcek
  18. Menderes Türel
  19. Yılmaz Büyükerşen
  20. Burhan Sakallı
  21. Yücel Yılmaz
  22. İsmail Ok
  23. Özlem Çerçioğlu
  24. Mustafa Savaş
  25. İbrahim Güler
  26. Lütfü Savaş

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