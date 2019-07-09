0553 313 94 23

Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"

Oray Eğin'in 'hizmet' sorusuna cevap veren Ekrem İmamoğlu "Hizmet adamıyım" cevabını vermesi dikkat çekti.

09 Temmuz 2019 Salı 01:26

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mülakat gerçekleştiren gazeteci Oray Eğin'in 'hizmet' sorusu dikkat çekti.

"Kurtarıcı mı yoksa hizmet adamı mısınız?" sorusu soran Eğin'e "Hizmet adamıyım" cevabını verdi. Hizmet kelimesini FETÖ'nün kendi camiası için kullandığı bilinirken, Oray Eğin'in sorusuna İmamoğlu'nun böyle cevap vermesi "tuzak mı yoksa bilinçaltının itirafı mı?" sorularına neden oldu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 01:26
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. hizmet
  4. Oray Eğin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husilerden Abha Havalimanı'na saldırı
    1. Husilerden Abha Havalimanı'na saldırı
    2. 'Savaş' diyen HDP'lilere tokat gibi..
    3. Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak..
    4. İsrail’den Gazze sınırında “tünel..
    5. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    6. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı..
    7. "İran, nükleer anlaşmada belirlenen..
    8. Güneş yanığından sonra soyulma nasıl..
    9. Tesis yönetim sektörü iş adamı Suat..
    10. ABD uşağı Hafter'in kaçırdığı Türkler,..
    11. Gümüşhane'de şebeke suyundan..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Tansiyonun düştüğü nasıl anlaşılır?..
    14. Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu
    15. Adana’da zincirleme trafik kazası :1..
    16. Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    17. Diriliş Osman hangi kanalda..
    18. Pence'ten İsrail yanlısı kuruluşun..
    19. Çocukların polis sevgisi görenleri..
    20. Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmetlerini..
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
    Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!