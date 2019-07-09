Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mülakat gerçekleştiren gazeteci Oray Eğin'in 'hizmet' sorusu dikkat çekti.

"Kurtarıcı mı yoksa hizmet adamı mısınız?" sorusu soran Eğin'e "Hizmet adamıyım" cevabını verdi. Hizmet kelimesini FETÖ'nün kendi camiası için kullandığı bilinirken, Oray Eğin'in sorusuna İmamoğlu'nun böyle cevap vermesi "tuzak mı yoksa bilinçaltının itirafı mı?" sorularına neden oldu.