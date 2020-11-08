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Spor Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 3. etap sonuçları açıklandı
Spor

Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 3. etap sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:24:25 -
Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda 3. etap sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Oral B 2020 Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın 3. etap yüzme ve koşu yarışları tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, M1 ve M2 üçüncü etap ferdi sonuçların belli olduğu, bisiklet ayrış protokolünün tüm illerde tamamlanmasınından sonra şampiyon sporcuların netleşeceği belirtildi.

Tamamlanan 3. etapla M1 ve M2 kategorilerinde ferdi sonuçların şöyle olduğu kaydedildi:

M1 Erkekler: Kuzey Set (Ordu Kuzeyspor Kulübü)

M1 Kadınlar: Nisa Cebeci (Çelpa Spor Kulübü)

M2 Erkekler: Doruk Topaloğlu (Çelpa Spor Kulübü)

M2 Kadınlar: Ceylin Aslan (Kuşadası Belediyespor Kulübü)

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