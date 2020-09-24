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Spor Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı 26 Eylül'de başlayacak
Spor

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı 26 Eylül'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:49:55 -
Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı 26 Eylül'de başlayacak

ANKARA (AA) - Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın ikinci etabının 15 ilde yapılacağı ifade edildi.

Yarışmaya katılacak sporcuların ilk etaptan farklı olarak federasyonun internet sitesinde yer alan başvuru formunu yarın saat 17.00'ye kadar doldurmaları gerektiği kaydedildi.

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın birinci etabı 14 ilde yapılan yarışlarla tamamlanmıştı

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