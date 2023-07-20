Orada yer altında gaz patladı: Bir anda böyle yollar yer altından yarıldı, araçlar ters döndü! Tahliye edildi

Güney Afrika'nın en büyük şehri olan Johannesburg’da çarşamba akşamı meydana gelen patlama, yolları yardı ve araçları ters çevirdi, yetkililer bir kişinin öldüğünü ve en az 41 kişinin yaralandığını duyurdu.

Şehir merkezinde, akşam iş çıkış saatinde meydana gelen patlamanın gaz patlaması olduğu söylendi fakat patlama sebebi henüz bulunamadı. Patlamanın şüpheli olduğu ifade edildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi Twitter'dan yaptığı açıklamada, ölen kişinin cesedinin patlama bölgesinde gece yapılan arama sırasında bulunduğunu söyledi.

Johannesburg'un bulunduğu Gauteng eyaletinin Başbakanı Panyaza Lesufi, "Hala kaynağı arıyoruz" dedi.

Lesufi, 12 kişinin tıbbi tedavi için Johannesburg'daki çeşitli hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yaralanan diğer 36 kişinin ise taburcu edildiğini duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çarşamba gecesi bazı insanlar ikinci bir patlama ya da şehrin merkezindeki çok katlı binaların çökebileceği korkusuyla bölgeden tahliye edildi. Lesufi hasarın "geniş çaplı" olduğunu söyledi.