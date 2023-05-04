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Gündem Optimar son anket sonucunu paylaştı
Gündem

Optimar son anket sonucunu paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 03:41:00 -
Optimar son anket sonucunu paylaştı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala Optimar Araştırma son yaptığı anket sonucunu açıkladı.

14 Mayıs'a 10 gün kala, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

OPTİMAR'ın Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir son anket sonuçlarını paylaştı.

Optimar'ın son anket sonucu

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Daşdemir, "Daha önce de birkaç kez sorduk “sizce seçimi kim kazanır.” Sorusunun cevabı katılımcıların % 53,1’i @RTErdogan ‘kazanır’ diyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önde

Daşdemir'in son paylaştığı anket sonucunda, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53,1, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44, Muharrem İnce'nin yüzde 2,2, Sinan Oğan'ın ise yüzde 0,7 aldığı görüldü.
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