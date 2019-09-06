0553 313 94 23

Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin açıklama yapacağını duyurmasını değerlendirerek, “İBB’ye kayyum atanmaz ama İçişleri Bakanı’nın uyarıları dikkate alınmalı” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 18:23
Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin olarak Pazar günü açıklama yapacağı yönündeki ifadelerini değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir “İBB’ye kayyum atanmaz ama İçişleri Bakanı’nın uyarıları dikkate alınmalı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin olarak Pazar günü açıklama yapacağı yönündeki ifadelerini, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Sputnik’e değerlendirdi. Daşdemir “Şu an itibariyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, terörle iltisaklı olduğu için görevden el çektirilen Diyarbakır Belediye Başkanı veya diğerlerine vermiş olduğu destek her ne kadar hatalı olsa da bundan tek başına, kayyım atanması için bir gereklilik olduğu sonucunu çıkarılmaz. Ben devletin bu yönde bir karar vereceğini düşünmüyorum” dedi.

"Terör eylemlerine bulaşanlar için gerekli adımlar atılacaktır"

Daşdemir “Ancak daha sonraki fiilleri takip edilerek, herhangi başka bir sıkıntı olursa, onlar üzerinden kayyum atanma gibi bir durum söz konusu olabilir. İmamoğlu, önümüzdeki dönemde Kürt seçmenini yakalamak, onlara hoş görünebilmek için bir takım eylemlerde bulunacaktır. Sayın İçişleri Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama, ona uyarı niteliğinde bir açıklamaydı. ‘Pejmürde ederiz’ lafının dikkate alınması gerekir. Neticede, İçişleri Bakanı, yolsuzluğa karışan, terör örgütlerine kol kanat geren ya da terör eylemlerine bulaşanlar için gerekli adımları atacaktır. Bütün bunların yanı sıra elbette, İçişleri Bakanı Sayın Soylu’nun İmamoğlu’na yönelik ‘işini yaparsa başımızın üzerinde yeri var, ona her türlü desteği sağlarız’ sözlerini de unutmamak da fayda var” diye konuştu.

"PKK terörüne karşı anaların direnişi büyük önem taşıyor"

Daşdemir Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en başarılı içişleri bakanıdır. Pazar günü, yalnızca İBB ile ilgili meseleyi değil bir çok konuyu ele alacaktır. Bugünlerde en önemli konu, çocukları dağa kaçırılan anaların eylemidir. Bunları devletin organize ettiği yönündeki yorumların hiçbir gerçeklik payı yok. Terör örgütleri maalesef, toplumsal destekle varlıklarını sürdürüyor. S-400 ve benzeri her bir milli meselede, Türkiye’nin karşısında duran HDP ve HDP’nin patronu PKK’nın eylemlerine karşı anaların bu direnişi büyük önem taşıyor. Soylu, Pazar günü bu önemli konuya da değinecektir” diye ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:23
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Süleyman Soylu
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de görücüye çıkıyor
    1. Dünyanın en verimli ırkları Türkiye’de..
    2. 3. Alaaddin'in temsili beratı Söğüt'e..
    3. Aşure yapılırken okunacak dua
    4. Vertigonun belirtileri nelerdir?..
    5. "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD..
    6. OGM personel alımı başvuru şartları..
    7. İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle..
    8. Milli Takıma Bursa’nın aynı ilçesinden..
    9. Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan..
    10. Yüksekova’da silah ele geçirildi
    11. Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in..
    12. Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını..
    13. GÜNCELLEME - Eşini öldürmeye giderken..
    14. Kafede oturan 2 gence araba çarptı
    15. YPG’li teröristler sınırda görüntülendi
    16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    17. MİT ve TSK'dan ortak operasyon
    18. Türkiye-Andorra maçına doğru
    19. "Hiçbir zaman kanserden korkmayalım"
    20. Fırında yoğurt nasıl mayalanır?
    21. Başkan İsmet Özotraç: "STK’lar birlik..
    22. TSK ve MİT'in koordineli çalışması..
    23. İmamoğlu: “Pazar günü herkesi Yenikapı..
    24. Bartın Belediye Meclis toplantısı..
    25. Citroen'den yeni C5 Aircross SUV
    26. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu..
    27. Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Yemen’e..
    29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan..
    30. PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim